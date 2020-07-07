Sega представила миниатюрный аркадный автомат Astro City Mini
Компания Sega представила Astro City Mini — миниатюрный аркадный автомат с кнопками и стиком.
Astro City Mini это уменьшенная версия оригинального аркадного автомата Astro City, который Sega выпускала в середине 90-х годов.
Миниатюрная консоль оснащена HDMI разъемом, двумя портами USB-A, Micro USB и разъемом для наушников. Судя по всему, в Astro City Mini не входит встроенная батарея, а поэтому без питания автомат работать не будет. Используется стик с качественными микропереключателями, поэтому навигация в играх будет более удобная.
В Astro City Mini войдет 36 предустановленных игр. Пока подтверждена только часть из них:
- Alien Syndrome;
- Alien Storm;
- Golden Axe;
- Golden Axe: Revenge of Death Adder;
- Columns II;
- Dark Edge;
- Tant R;
- Virtua Fighter;
- Fantasy Zone;
- Altered Beast.
Новинка выйдет пока только в Японии, в конце 2020 года.