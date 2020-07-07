08.07.2020

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Sega представила миниатюрный аркадный автомат Astro City Mini

Sega Astro City Mini

Компания Sega представила Astro City Mini — миниатюрный аркадный автомат с кнопками и стиком.

Astro City Mini это уменьшенная версия оригинального аркадного автомата Astro City, который Sega выпускала в середине 90-х годов.

Миниатюрная консоль оснащена HDMI разъемом, двумя портами USB-A, Micro USB и разъемом для наушников. Судя по всему, в Astro City Mini не входит встроенная батарея, а поэтому без питания автомат работать не будет. Используется стик с качественными микропереключателями, поэтому навигация в играх будет более удобная.

В Astro City Mini войдет 36 предустановленных игр. Пока подтверждена только часть из них:

  • Alien Syndrome;
  • Alien Storm;
  • Golden Axe;
  • Golden Axe: Revenge of Death Adder;
  • Columns II;
  • Dark Edge;
  • Tant R;
  • Virtua Fighter;
  • Fantasy Zone;
  • Altered Beast.

Новинка выйдет пока только в Японии, в конце 2020 года.

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