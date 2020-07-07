Sega представила миниатюрный аркадный автомат Astro City Mini

Компания Sega представила Astro City Mini — миниатюрный аркадный автомат с кнопками и стиком.

Astro City Mini это уменьшенная версия оригинального аркадного автомата Astro City, который Sega выпускала в середине 90-х годов.

Миниатюрная консоль оснащена HDMI разъемом, двумя портами USB-A, Micro USB и разъемом для наушников. Судя по всему, в Astro City Mini не входит встроенная батарея, а поэтому без питания автомат работать не будет. Используется стик с качественными микропереключателями, поэтому навигация в играх будет более удобная.

В Astro City Mini войдет 36 предустановленных игр. Пока подтверждена только часть из них:

Alien Syndrome;

Alien Storm;

Golden Axe;

Golden Axe: Revenge of Death Adder;

Columns II;

Dark Edge;

Tant R;

Virtua Fighter;

Fantasy Zone;

Altered Beast.

Новинка выйдет пока только в Японии, в конце 2020 года.