29.07.2020

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Самые дорогие бренды мира 2020 года по версии Forbes

Forbes

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.

  • Общая стоимость 100 самых дорогих брендов за год выросла с 2,33 трлн. долларов до 2,54 трлн. долларов;
  • Больше 50 компаний из топ-100 расположены в США. В числе других наиболее широко представленных стран — Германия (10 брендов), Франция (9), Япония (6) и Швейцария (5);
  • Самая популярная отрасль в рейтинге — IT (20 компаний). Затем следуют финансовые услуги (14), автопромышленность (11) и сфера продаж (8).

В рейтинге 100 самых дорогих брендов по версии Forbes 2020 года первые пять строк занимают те же участники, что и в прошлом году. Первые четыре компании сохранили или увеличили темпы роста стоимости бренда, однако Facebook оказался в отстающих: бренд социальной сети за год подешевел на 21%.

Первая десятка Топ-100:

  1. Apple — 241,2 млрд. долларов (+17%);
  2. Google — 207,5 млрд. долларов (+24%);
  3. Microsoft — 162,9 млрд. долларов (+30%);
  4. Amazon — 135,4 млрд. долларов (+40%);
  5. Facebook — 70,3 млрд. долларов (-21%);
  6. Coca-Cola — 64,4 млрд. долларов (+9%);
  7. Disney — 61,3 млрд. долларов (+18%);
  8. Samsung — 50,4 млрд. долларов (-5%);
  9. Louis Vuitton — 47,2 млрд. долларов (+20%);
  10. McDonald’s — 46,1 млрд. долларов (+5%).

В списке этого года есть несколько новичков: в Топ-100 вошли Nintendo, Hennessy, Burger King и AXA. Бренды Phillips, Hewlett Packard Enterprise и Kellogg’s, наоборот, покинули рейтинг.

Полностью ознакомиться с рейтингом 100 самых дорогих брендов можно пройдя по ссылке.

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