Самые дорогие бренды мира 2020 года по версии Forbes
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.
- Общая стоимость 100 самых дорогих брендов за год выросла с 2,33 трлн. долларов до 2,54 трлн. долларов;
- Больше 50 компаний из топ-100 расположены в США. В числе других наиболее широко представленных стран — Германия (10 брендов), Франция (9), Япония (6) и Швейцария (5);
- Самая популярная отрасль в рейтинге — IT (20 компаний). Затем следуют финансовые услуги (14), автопромышленность (11) и сфера продаж (8).
В рейтинге 100 самых дорогих брендов по версии Forbes 2020 года первые пять строк занимают те же участники, что и в прошлом году. Первые четыре компании сохранили или увеличили темпы роста стоимости бренда, однако Facebook оказался в отстающих: бренд социальной сети за год подешевел на 21%.
Первая десятка Топ-100:
- Apple — 241,2 млрд. долларов (+17%);
- Google — 207,5 млрд. долларов (+24%);
- Microsoft — 162,9 млрд. долларов (+30%);
- Amazon — 135,4 млрд. долларов (+40%);
- Facebook — 70,3 млрд. долларов (-21%);
- Coca-Cola — 64,4 млрд. долларов (+9%);
- Disney — 61,3 млрд. долларов (+18%);
- Samsung — 50,4 млрд. долларов (-5%);
- Louis Vuitton — 47,2 млрд. долларов (+20%);
- McDonald’s — 46,1 млрд. долларов (+5%).
В списке этого года есть несколько новичков: в Топ-100 вошли Nintendo, Hennessy, Burger King и AXA. Бренды Phillips, Hewlett Packard Enterprise и Kellogg’s, наоборот, покинули рейтинг.
Полностью ознакомиться с рейтингом 100 самых дорогих брендов можно пройдя по ссылке.