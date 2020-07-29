Самые дорогие бренды мира 2020 года по версии Forbes

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.

Общая стоимость 100 самых дорогих брендов за год выросла с 2,33 трлн. долларов до 2,54 трлн. долларов;

Больше 50 компаний из топ-100 расположены в США. В числе других наиболее широко представленных стран — Германия (10 брендов), Франция (9), Япония (6) и Швейцария (5);

Самая популярная отрасль в рейтинге — IT (20 компаний). Затем следуют финансовые услуги (14), автопромышленность (11) и сфера продаж (8).

В рейтинге 100 самых дорогих брендов по версии Forbes 2020 года первые пять строк занимают те же участники, что и в прошлом году. Первые четыре компании сохранили или увеличили темпы роста стоимости бренда, однако Facebook оказался в отстающих: бренд социальной сети за год подешевел на 21%.

Первая десятка Топ-100:

Apple — 241,2 млрд. долларов (+17%); Google — 207,5 млрд. долларов (+24%); Microsoft — 162,9 млрд. долларов (+30%); Amazon — 135,4 млрд. долларов (+40%); Facebook — 70,3 млрд. долларов (-21%); Coca-Cola — 64,4 млрд. долларов (+9%); Disney — 61,3 млрд. долларов (+18%); Samsung — 50,4 млрд. долларов (-5%); Louis Vuitton — 47,2 млрд. долларов (+20%); McDonald’s — 46,1 млрд. долларов (+5%).

В списке этого года есть несколько новичков: в Топ-100 вошли Nintendo, Hennessy, Burger King и AXA. Бренды Phillips, Hewlett Packard Enterprise и Kellogg’s, наоборот, покинули рейтинг.

Полностью ознакомиться с рейтингом 100 самых дорогих брендов можно пройдя по ссылке.