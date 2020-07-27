27.07.2020

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Samsung выпустила смартфон Galaxy M01 Core стоимостью 73 доллара

Samsung Galaxy M01 Core

Компания Samsung представила смартфон начального уровня Galaxy M01 Core. Модель может функционировать в мобильных сетях четвертого поколения 4G/LTE.

Устройство оснащено 5,3-дюймовым дисплеем формата HD+ с соотношением сторон 18:9.

Samsung Galaxy M01 Core

В основе лежит четырехъядерный процессор MediaTek MT6739 с максимальной тактовой частотой 1,5 GHz. За обработку графики отвечает интегрированный ускоритель PowerVR GE8100 GPU. Объем оперативной памяти составляет 1 или 2 Gb, емкость флеш-накопителя – 16 или 32 Gb.

Основная камера со светодиодной вспышкой получила 8 Мп датчик. Над экраном располагается фронтальная камера разрешением 5 Мп.

Применяется программная платформа Android 10 Go Edition с фирменной надстройкой One UI. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3000 мА·ч. Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi (2,4 GHz) и Bluetooth 4.2, 3,5-мм разъем для наушников, порт Micro-USB.

Смартфон Samsung Galaxy M01 Core поступит в продажу 29 июля в трех вариантах цветового исполнения корпуса — красном, черном и синем. Версия с 1/16 Gb памяти стоит 73 доллара, а 2/32 Gb – 87 долларов.

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