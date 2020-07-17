17.07.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииСмартфоныSamsung выпустила смартфон бюджетного уровня Galaxy M01s

Samsung выпустила смартфон бюджетного уровня Galaxy M01s

Samsung Galaxy M01s

Компания Samsung представила смартфон бюджетного уровня Galaxy M01s. Новинка оснащена экраном Infinity-V диагональю 6,2 дюйма разрешением HD+.

Смартфон работает на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio P22 (MT6762) с графическим ускорителем IMG PowerVR GE8320. Объем оперативной памяти составляет 3 Gb, емкость флеш-накопителя — 32 Gb, есть возможность расширения с помощью карты microSD.

Основная камера двойная, применены датчики на 13 Мп (f/1.8) и 2 Мп (f/2.4). Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп (f/2.0).

Смартфон получает питание от аккумулятора емкостью 4000 мА·ч. Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, приемник GPS/ГЛОНАСС, FM-тюнер и 3,5-мм гнездо для наушников. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Есть возможность использования двух SIM-карт. Габариты составляют 156,9 × 75,8 × 7,8 мм, вес — 168 гр.

Устройство работает под управлением операционной системы Android 9 с надстройкой One UI Core 1.1.

Стоимость Samsung Galaxy M01s в сером и синем корпусах составляет 133 доллара.

ТЕГИ:
Realme представила сверхбыструю зарядку UltraDART мощностью 125 Вт
Lenovo представила ряд игровых компьютеров на базе процессоров AMD Ryzen
Новости по теме
События
Samsung раскрыла дату презентаци
Смартфоны
Samsung Galaxy M41 smartfonunu t
Гаджеты
Samsung UV Sterilizer: футляр, к
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!