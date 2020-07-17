Samsung выпустила смартфон бюджетного уровня Galaxy M01s

Компания Samsung представила смартфон бюджетного уровня Galaxy M01s. Новинка оснащена экраном Infinity-V диагональю 6,2 дюйма разрешением HD+.

Смартфон работает на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio P22 (MT6762) с графическим ускорителем IMG PowerVR GE8320. Объем оперативной памяти составляет 3 Gb, емкость флеш-накопителя — 32 Gb, есть возможность расширения с помощью карты microSD.

Основная камера двойная, применены датчики на 13 Мп (f/1.8) и 2 Мп (f/2.4). Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп (f/2.0).

Смартфон получает питание от аккумулятора емкостью 4000 мА·ч. Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, приемник GPS/ГЛОНАСС, FM-тюнер и 3,5-мм гнездо для наушников. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Есть возможность использования двух SIM-карт. Габариты составляют 156,9 × 75,8 × 7,8 мм, вес — 168 гр.

Устройство работает под управлением операционной системы Android 9 с надстройкой One UI Core 1.1.

Стоимость Samsung Galaxy M01s в сером и синем корпусах составляет 133 доллара.