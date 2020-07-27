Samsung выпустила наушники AKG Y600 NC с функцией активного шумоподавления

Компания Samsung выпустила две новые модели наушников — AKG Y600 NC и AKG Y400.

Беспроводные наушники AKG Y600 NC с функцией активного шумоподавления работают до 25 часов и предлагают 4 часа работы после 10-минутной зарядки. Полная зарядка занимает 2 часа, через разъем USB-C.

Наушники имеют несколько режимов работы, например, можно слушать музыку и при этом слышать, что происходит вокруг. Музыка автоматически приостанавливается при снятии наушников и возобновляется, когда владелец снова надевает их.

Модель AKG Y600 NC оснащена 40-мм динамиками и воспроизводят звук в частотном диапазоне 10Hz — 24kHz. Вес составляет 322 гр.

Компактные наушники Samsung AKG Y400 могут работать до 20 часов без подзарядки. У них также есть функция автоматической паузы и воспроизведения. Модель получила 36-мм динамики и могут воспроизводить звук в частотном диапазоне 20Hz — 20kHz. Вес — 170 гр.

Новые модели наушников AKG Y600 NC и AKG Y400 уже доступны в магазине Samsung в Великобритании по цене 199 и 109 фунтов стерлингов соответственно.