01.07.2020

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Samsung UV Sterilizer: футляр, который одновременно заряжает и дезинфицирует гаджеты

Samsung UV Sterilizer

Компания Samsung представила устройство под названием UV Sterilizer — футляр, предназначенный для дезинфекции различных гаджетов посредством ультрафиолета. Кроме того, футляр является еще и зарядной станцией (поддерживается стандарт Qi с мощностью 10 Вт). Размеры устройства составляют 228 х 128 х 49 мм.

Он способен одновременно и дезинфицировать мобильные устройства (смартфон, умные часы, наушники и так далее), размещаемые внутри, и заряжать. Также можно поместить в футляр, к примеру, обычные очки для дезинфекции.

Новинка пока представлена только в Таиланде, но через какое-то время может выйти и в других странах. Ее стоимость составляет около 50 долларов.

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