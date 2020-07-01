Samsung UV Sterilizer: футляр, который одновременно заряжает и дезинфицирует гаджеты
Компания Samsung представила устройство под названием UV Sterilizer — футляр, предназначенный для дезинфекции различных гаджетов посредством ультрафиолета. Кроме того, футляр является еще и зарядной станцией (поддерживается стандарт Qi с мощностью 10 Вт). Размеры устройства составляют 228 х 128 х 49 мм.
Он способен одновременно и дезинфицировать мобильные устройства (смартфон, умные часы, наушники и так далее), размещаемые внутри, и заряжать. Также можно поместить в футляр, к примеру, обычные очки для дезинфекции.
Новинка пока представлена только в Таиланде, но через какое-то время может выйти и в других странах. Ее стоимость составляет около 50 долларов.