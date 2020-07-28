Samsung раскрыла список устройств, которые покажет на презентации Galaxy Unpacked 2020

Компания Samsung опубликовала официальный трейлер, посвященный презентации Galaxy Unpacked 2020, которая пройдет 5 августа в 18:00 по бакинскому времени. Ролик раскрывает список устройств бренда, которые будут представлены на мероприятии.

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Samsung отмечает, что во время конференции будут показаны интервью с разработчиками и дизайнерами, раскрыты различные нюансы, которые вендор учитывает при создании новых устройств. Кроме того, в кадре появляются и силуэты нескольких гаджетов, анонс которых состоится в ходе мероприятия.

Судя по изображению, на мероприятии Galaxy Unpacked 2020 должна состояться презентация линейки смартфонов Samsung Galaxy Note20, также должны показать гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2, новую версию раскладушки Samsung Galaxy Z Flip с поддержкой 5G, планшеты Samsung Galaxy Tab S7/S7+, беспроводную гарнитуру Galaxy Buds Live и smart-часы Galaxy Watch 3.