Samsung раскрыла дату презентации флагманского Galaxy Note20
Компания Samsung официально анонсировала дату проведения ежегодного мероприятия Galaxy Unpacked.
На мероприятии будет представлена обновленная линейка смартфонов Galaxy Note, которая традиционно комплектуется фирменным стилусом S Pen. Ожидается, что будут представлены флагманские модели — Galaxy Note20 и Note20 Ultra. Обе версии будут поддерживать работу в сетях пятого поколения 5G.
Также, на презентации должны представить и другие устройства бренда. Предполагается, что это следующее поколение беспроводных наушников Galaxy Buds и линейка smart-часов Galaxy Watch 3.
Презентация пройдет 5 августа, начало в 18:00 по бакинскому времени.