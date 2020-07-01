Samsung представила SSD-накопители 870 QVO объемом до 8 Tb

Компания Samsung Electronics представила серию твердотельных накопителей 870 QVO SSD. Модельный ряд включает устройства для хранения данных объемом 1, 2, 4 и 8 Tb.

Серия выполнена в 2,5-дюймовом форм-факторе и использует для подключения интерфейс SATA 3.0 с пропускной способностью до 6 Гбит/с. Устройства подходят для применения в настольных и портативных компьютерах.

В основе используется память Samsung V-NAND QLC и контроллер Samsung MKX. У новых накопителей предусмотрено наличие 1, 2, 4 и 8 Gb скоростного кеша в виде микросхем стандарта LPDDR4.

Производитель утверждает, что максимальная скорость чтения и записи для серии SSD-накопителей 870 QVO составляет 560 и 530 Мбайт/с соответственно. Показатели производительности на уровне произвольного чтения и записи могут достигать 98000 и 88000 IOPS соответственно.

Технология Intelligent TurboWrite обеспечивает выделение части объема накопителя для работы в качестве кэша SLC. Для базовой версии объем кэша может достигать 42 Gb, для остальных — 78 Gb. Ресурс новинок (TBW) оценивается в 360, 720, 1440 и 2880 Tb для моделей в порядке возрастания объема.

Модели твердотельных накопителей Samsung 870 QVO SSD объемом 1, 2 и 4 Tb уже поступили в продажу. Их стоимость составляет 130, 250 и 500 долларов соответственно. Версия на 8 Tb появится в продаже в августе, цена пока не указана. На накопители дается трехлетняя гарантия.