Samsung Galaxy Z Flip теперь и с 5G. Цена — 1450 долларов

Сегодня компания Samsung представила версию складного телефона Galaxy Z Flip с поддержкой сетей 5G. Основные изменения по сравнению с оригинальной моделью включают модем 5G, процессор Snapdragon 865 Plus и цену в 1449,99 доллара, что на 70 долларов больше. Ожидалось, что Z Flip 5G будет анонсирован 5 августа в рамках общей презентации обновленной линейки Galaxy Note, но похоже, что в компании решили уделить на ней все внимание Note 20 перепало больше внимания.

Наряду с обновленным процессором и модемом 5G, который работает только в диапазоне ниже 6 GHz, Samsung также добавила несколько небольших улучшений в программном обеспечении. Например, YouTube теперь должен правильно переходить в режим Flex, когда смартфон сложен наполовину, а приложение камеры Samsung будет работать на большем количестве углов. В Samsung также заявляли, что функция Edge Panel стала надежнее.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В США Galaxy Z Flip 5G появится 7 августа в сетях операторов AT&T и T-Mobile, а также на сайтах Samsung, в Best Buy и Amazon.