Samsung Galaxy M31s оснащен 64 Мп квадрокамерой и аккумулятором 6000 мА·ч

Компания Samsung представила смартфон Galaxy M31s – это обновленная версия вышедшего в феврале этого года Galaxy M31.

Аппарат получил дисплей Super AMOLED Infinity O размером 6,5 дюйма по диагонали, разрешением Full HD+ и соотношении сторон 20: 9. Контрастность равна 78960: 1, а максимальная яркость находится на уровне 420 кд/м2. Экран занимает 91% площади лицевой панели.

Используется фирменный процессор Exynos 9611 с восемью вычислительными ядрами, тактовая частота которых достигает 2,3 GHz. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb. Флеш-накопитель рассчитан на хранение 128 Gb информации. Дополнительно можно установить карту microSD на 256 Gb.

Основная камера представлена четырьмя датчиками. Это первый смартфон, оснащенный новым 64 Мп датчиком Sony IMX682 (F/1,8). В предыдущей модели использовался датчик Samsung GW1. Главный модель дополняют 12 Мп блок с ультраширокоугольной оптикой (f/2.2, 123 градуса), 5 Мп макромодуль (f/2.2) и 5 Мп сенсор глубины (f/2.2). Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп (f/2.0).

На смартфон установлена операционная система Android 10 с надстройкой One UI 2.1. За питание отвечает мощная аккумуляторная батарея емкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Оснащение включает Dual 4G VoLTE, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС, USB Type-C. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани.

Стоимость смартфона Samsung Galaxy M31s в комплектации 6/128 Gb составляет 261 доллар, версия 8/128 Gb будет предложена за 288 долларов. Новинка будет доступна в цветовых исполнениях Mirage Blue (голубой) и Mirage Black (черный). Продажи стартуют 6 августа.