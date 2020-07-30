30.07.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииСмартфоныSamsung Galaxy M31s оснащен 64 Мп квадрокамерой и аккумулятором 6000 мА·ч

Samsung Galaxy M31s оснащен 64 Мп квадрокамерой и аккумулятором 6000 мА·ч

Samsung Galaxy M31s

Компания Samsung представила смартфон Galaxy M31s – это обновленная версия вышедшего в феврале этого года Galaxy M31.

Аппарат получил дисплей Super AMOLED Infinity O размером 6,5 дюйма по диагонали, разрешением Full HD+ и соотношении сторон 20: 9. Контрастность равна 78960: 1, а максимальная яркость находится на уровне 420 кд/м2. Экран занимает 91% площади лицевой панели.

Samsung Galaxy M31s

Используется фирменный процессор Exynos 9611 с восемью вычислительными ядрами, тактовая частота которых достигает 2,3 GHz. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb. Флеш-накопитель рассчитан на хранение 128 Gb информации. Дополнительно можно установить карту microSD на 256 Gb.

Основная камера представлена четырьмя датчиками. Это первый смартфон, оснащенный новым 64 Мп датчиком Sony IMX682 (F/1,8). В предыдущей модели использовался датчик Samsung GW1. Главный модель дополняют 12 Мп блок с ультраширокоугольной оптикой (f/2.2, 123 градуса), 5 Мп макромодуль (f/2.2) и 5 Мп сенсор глубины (f/2.2). Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп (f/2.0).

На смартфон установлена операционная система Android 10 с надстройкой One UI 2.1. За питание отвечает мощная аккумуляторная батарея емкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Оснащение включает Dual 4G VoLTE, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС, USB Type-C. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани.

Стоимость смартфона Samsung Galaxy M31s в комплектации 6/128 Gb составляет 261 доллар, версия 8/128 Gb будет предложена за 288 долларов. Новинка будет доступна в цветовых исполнениях Mirage Blue (голубой) и Mirage Black (черный). Продажи стартуют 6 августа.

ТЕГИ:
PayPal: Общество достигло момента, когда наступает «смерть наличных»
Sony представила карты памяти CFexpress Type A
Новости по теме
Планшеты
Samsung Galaxy Tab S7 və S7+ pla
События
Samsung раскрыла список устройст
Смартфоны
Ən ucuz Samsung smartfonu təqdim
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!