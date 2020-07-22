Samsung Galaxy A01 Core на базе Android 10 Go Edition за 74 доллара

Компания Samsung представила в Индонезии смартфон начального уровня Galaxy A01 Core.

Аппарат получил дисплей размером 5,3 дюйма по диагонали и разрешением 1480 х 720 пикселей.

Смартфон построен на процессоре MediaTek MT6739. Чип содержит четыре ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,5 GHz. За обработку графики отвечает ускоритель IMG PowerVR GE8100 с частотой 570 MHz. Есть модем LTE. Объем оперативной памяти равен 1 Gb, флеш-памяти — 16 Gb с возможностью расширения за счет карты памяти microSD.

Основная камера разрешением 8 Мп (f/2,2), фронтальная — 5 Мп (f/2,4). Поддерживается съемка видео Full HD с кадровой частотой 30 к/с.

На смартфоне применяется операционная система Android 10 Go Edition. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3000 мА·ч. В оснащение смартфона входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, приемник GPS/ГЛОНАСС, порт Micro-USB и 3,5-мм гнездо для наушников. Сканер отпечатков пальцев отсутствует. Габариты устройства составляют 141,7 x 67,5 x 8,6 мм, вес — 150 гр. Аппарат предложен в синем, черном и красном исполнениях корпуса.

Стоимость Samsung Galaxy A01 Core составляет 74 доллара.