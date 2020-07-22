22.07.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииСмартфоныSamsung Galaxy A01 Core на базе Android 10 Go Edition за 74 доллара

Samsung Galaxy A01 Core на базе Android 10 Go Edition за 74 доллара

Samsung Galaxy A01 Core

Компания Samsung представила в Индонезии смартфон начального уровня Galaxy A01 Core.

Аппарат получил дисплей размером 5,3 дюйма по диагонали и разрешением 1480 х 720 пикселей.

Смартфон построен на процессоре MediaTek MT6739. Чип содержит четыре ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,5 GHz. За обработку графики отвечает ускоритель IMG PowerVR GE8100 с частотой 570 MHz. Есть модем LTE. Объем оперативной памяти равен 1 Gb, флеш-памяти — 16 Gb с возможностью расширения за счет карты памяти microSD.

Основная камера разрешением 8 Мп (f/2,2), фронтальная — 5 Мп (f/2,4). Поддерживается съемка видео Full HD с кадровой частотой 30 к/с.

На смартфоне применяется операционная система Android 10 Go Edition. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3000 мА·ч. В оснащение смартфона входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, приемник GPS/ГЛОНАСС, порт Micro-USB и 3,5-мм гнездо для наушников. Сканер отпечатков пальцев отсутствует. Габариты устройства составляют 141,7 x 67,5 x 8,6 мм, вес — 150 гр. Аппарат предложен в синем, черном и красном исполнениях корпуса.

Стоимость Samsung Galaxy A01 Core составляет 74 доллара.

 

ТЕГИ:
MSI Creator P100X 10th - компактный десктоп с процессорами Intel Comet Lake
OnePlus Buds simsiz qulaqlıqlar təqdim edildi
Новости по теме
События
Samsung Unpacked-də 5 gadget təq
Смартфоны
Samsung M31s-in təqdimat tarixin
Смартфоны
Samsung выпустила смартфон бюдже
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!