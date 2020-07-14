Роутеры Xiaomi с Wi-Fi 6 получили поддержку Mesh-сетей

Компания Xiaomi сообщила, что три ее модели маршрутизаторов, соответствующие стандарту Wi-Fi 6 (802.11ax), получат обновление, которое добавит поддержку технологии Mesh-сетей. Речь идет о моделях Xiaomi AIoT Router AX3600, Xiaomi Mi Router AX1800 и Redmi AX5. На данное время маршрутизатор Redmi AX5 уже начал получать обновление прошивки.

Сети Mesh обеспечивают качественное покрытие беспроводной связью помещений или домов большой площади. При этом есть возможность настроить автоматическую синхронизацию, а новый маршрутизатор можно добавить практически за несколько секунд без необходимости перенастройки сети.

Стоимость роутера Xiaomi AIoT Router AX3600 составляет 86 долларов, Xiaomi Mi Router AX1800 – 46 долларов, а Redmi AX5 — всего 32 доллара.