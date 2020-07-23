Roomality представил голографические дисплеи, которые могут менять вид из окна без VR-очков

Ирландский стартап Roomality представил свою новую разработку — большие голографические экраны, способные выполнять роль «окна» в виртуальный мир без помощи шлемов, очков и других приспособлений. Создатели необычной технологии рассказали о принципах ее работы и продемонстрировали дисплеи в действии.

Идея технологии заключается в отслеживании взгляда пользователя с помощью двух камер. Проанализированные данные, такие как актуальное положение головы и тела человека, обрабатываются при помощи ИИ-алгоритмов и тут же перестраивают изображение на большом дисплее, выполняющем роль окна. Построенные с применением Unreal Engine фотореалистичные ландшафты пляжей, лесов, полей или джунглей словно оживают, позволяя перенестись в атмосферу природы.

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В качестве примера возможного применения технологии разработчики Roomality показали использование нескольких больших дисплеев, создающих иллюзию балкона, зависшего над ущельем или посреди деревьев. Компания отмечает, что алгоритм отслеживания положения человека также может эффективно применяться в играх или в архитектуре, имитируя природные пейзажи в условиях города.

Стоимость и сроки выхода голографических дисплеев на рынок компания пока не сообщает.