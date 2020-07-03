Решение Kaspersky Safe Kids третий год подряд на первом месте: AV-Comparatives протестировала продукты для родительского контроля

Программа Kaspersky Safe Kids для Windows показала наилучшие результаты в тестировании решений для детской онлайн-безопасности, проведенном независимой австрийской компанией AV-Comparatives в 2020 году. В сертификации принимали участие продукты пяти вендоров, и только два успешно прошли ее.

Рынок соответствующих защитных продуктов достаточно большой, и выбрать наиболее подходящий непросто. Компания AV-Comparatives помогает родителям справиться с этой задачей, ежегодно тестируя решения разных производителей. Программа должна соответствовать ряду критериев: блокировать не менее 98% порнографических сайтов, демонстрировать минимальное количество ложных срабатываний и не содержать серьезных багов.

Решение Kaspersky Safe Kids показало наилучшие результаты благодаря продвинутой технологии фильтрации контента, которая максимально эффективно распознает веб-страницы с неподходящим содержанием. Эта технология включает в себя и эвристические методы, необходимые для анализа HTML-кода сайта (таблиц, заголовков, абзацев и т.д.), и машинное обучение.

«Мы следим за трендами и постоянно улучшаем Kaspersky Safe Kids, чтобы помочь родителям оградить детей от онлайн-угроз и сделать цифровое пространство для них безопасным, пока они только знакомятся с интернетом. Однако в любом случае важно сказать ребенку, что вы хотите установить такое решение на смартфон, планшет или домашний компьютер, и объяснить почему», — комментирует Анна Ларкина, эксперт «Лаборатории Касперского» по контентному анализу.

При выборе решения для детской онлайн-безопасности «Лаборатория Касперского» рекомендует:

выбирать кросс-платформенные продукты, которые доступны сразу для разных операционных систем (Android или iOS, macOS или Windows);

рассматривать программы с максимально широким функционалом и довольно гибкими настройками — ограждать от опасностей ребенка в возрасте 5-7 лет совсем не то же самое, что подростка в 14-16 лет;

учитывать, есть ли в решении возможность узнать местоположение ребенка. Это может быть актуально, если ребенок самостоятельно перемещается по городу;

ориентироваться на предложения проверенных производителей, давно известных на рынке;

убедиться, что выбранное решение позволяет удаленно управлять безопасным доступом к контенту. В таком случае не нужно будет каждый раз включать компьютер или брать в руки смартфон, которым пользуется ребенок, чтобы внести изменения в настройки.

Полный отчет AV-Comparatives доступен по ссылке: https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2020/06/avc_pct_kaspersky_windows_2020.pdf.

Узнать больше о решении Kaspersky Safe Kids можно по ссылке: https://www.kaspersky.ru/safe-kids.