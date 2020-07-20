Redmi анонсировал TWS-наушники AirDots 2 за 14 долларов

Бренд Redmi анонсировал полностью беспроводные наушники погружного типа AirDots 2, средства на выпуск которых собираются посредством краудфандинговой программы.

Внутри каждого наушника установлен 7,2-миллиметровый драйвер, который по заверению представителей Redmi, сбалансирован на всем частотном диапазоне. Реализована функция подавления внешних шумов Environment Noise Reduction.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи — до 4 часов, а при подзарядке от фирменного кейса — до 12 часов.

Ключевым отличием между AirDots и AirDots 2 стало наличие у новой модели Bluetooth 5.0, который обеспечивает быстрое подключение гарнитуры к смартфону и лучшую энергоэффективность. Поддерживается работа с интеллектуальным голосовым ассистентом XiaoAI. Вес каждого наушника составляет всего 4,1 грамма. В комплект AirDots 2 входят сменные силиконовые насадки трех размеров.

Для всех участников программы стоимость наушников Redmi AirDots 2 составит около 11 долларов, а в рознице они будут стоить 14 долларов.