17.07.2020

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Realme представила сверхбыструю зарядку UltraDART мощностью 125 Вт

Realme UltraDART

Ранее компания OPPO представила систему сверхбыстрой зарядки смартфонов мощностью 125 Вт. Теперь аналогичное решение представила компания Realme.

Система Realme UltraDART также обеспечивает мощность в 125 Вт. Производитель утверждает, что аккумулятор емкостью 4000 мА·ч можно подзарядить на 33% всего за три минуты. На полное восполнение запаса энергии потребуется приблизительно 20 минут. Решение предусматривает использование многоуровневой защиты. Утверждается, что в процессе подзарядки температура смартфона не превышает 40 °С. Без температурного контроля аккумулятор на 4000 мА·ч может быть полностью заряжен за 13 минут.

Возможности технологии UltraDART компания продемонстрировала в виде анимации.

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Помимо этого, Realme обещает выпустить ультратонкие зарядные устройства с технологией UltraDART мощностью 50 и 65 Вт.

Realme UltraDART

Систему UltraDART мощностью 125 Вт планируется применять в устройствах с поддержкой 5G.

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