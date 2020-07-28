28.07.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииСмартфоныRealme C15: квадрокамера, аккумулятор 6000 мА·ч и быстрая зарядка за 138 долларов

Realme C15: квадрокамера, аккумулятор 6000 мА·ч и быстрая зарядка за 138 долларов

Realme C15

Компания Realme представила новый смартфон Realme C15, рассчитанный на работу в сотовых сетях 4G/LTE.

Устройство оснащено дисплеем IPS диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+. Соотношение сторон 20:9. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass и имеет небольшой каплевидный вырез под фронтальную камеру.

Смартфон работает на базе процессора MediaTek Helio G35, объединяющий восемь вычислительных ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 GHz и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 GPU. Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 Gb, емкость флеш-накопителя – 64 или 128 Gb.

Основная камера получила четырехкомпонентную конфигурацию. Применены датчики 13 Мп (f/2.2), 8 Мп с ультраширокоугольной оптикой (119 градусов), 2 Мп макромодуль и 2 Мп датчик глубины. В камере есть поддержка расширенного динамического диапазона, запись видео в режиме 1080р при 30 к/с, ночной режим Super NightScape, замедленная съемка и т.д. Фронтальная камера разрешением 8 Мп (F/2.0).

За питание отвечает мощная аккумуляторная батарея емкостью 6000 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт. В качестве операционной системы выступает Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, GPS, сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм гнездо для наушников и слот microSD. Габариты составляют 164,5 х 75,9 х 9,8 мм, вес — 209 гр. Смартфон будет доступен в цветовых исполнениях Marine Blue и Seagull Gray.

Стоимость смартфона Realme C15:

  • 3/64 Gb памяти — 138 долларов;
  • 4/64 Gb памяти — 151 доллар;
  • 4/128 Gb памяти — 172 доллара.
ТЕГИ:
BMW предложит полностью электрические модели 5-й серии
SAP анонсировала IPO для Qualtrics
Новости по теме
Смартфоны
Yeni smartfonu 5G dəstəyi alaca
Гаджеты
Realme представила сверхбыструю
Гаджеты
Представлен Realme 30W Dart Char
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!