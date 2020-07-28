Realme C15: квадрокамера, аккумулятор 6000 мА·ч и быстрая зарядка за 138 долларов

Компания Realme представила новый смартфон Realme C15, рассчитанный на работу в сотовых сетях 4G/LTE.

Устройство оснащено дисплеем IPS диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+. Соотношение сторон 20:9. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass и имеет небольшой каплевидный вырез под фронтальную камеру.

Смартфон работает на базе процессора MediaTek Helio G35, объединяющий восемь вычислительных ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 GHz и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 GPU. Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 Gb, емкость флеш-накопителя – 64 или 128 Gb.

Основная камера получила четырехкомпонентную конфигурацию. Применены датчики 13 Мп (f/2.2), 8 Мп с ультраширокоугольной оптикой (119 градусов), 2 Мп макромодуль и 2 Мп датчик глубины. В камере есть поддержка расширенного динамического диапазона, запись видео в режиме 1080р при 30 к/с, ночной режим Super NightScape, замедленная съемка и т.д. Фронтальная камера разрешением 8 Мп (F/2.0).

За питание отвечает мощная аккумуляторная батарея емкостью 6000 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт. В качестве операционной системы выступает Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, GPS, сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм гнездо для наушников и слот microSD. Габариты составляют 164,5 х 75,9 х 9,8 мм, вес — 209 гр. Смартфон будет доступен в цветовых исполнениях Marine Blue и Seagull Gray.

Стоимость смартфона Realme C15: