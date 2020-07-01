Qualcomm представила новые процессоры для smart-часов

Компания Qualcomm представила два новых чипсета для smart-часов: Snapdragon Wear 4100 и 4100+. В отличие от предшественника Snapdragon Wear 3100, обе модели выполнены по более современному техпроцессу, гораздо производительнее и обеспечивают большее время автономной работы.

Модели Snapdragon Wear 4100 и 4100+ выполнены по 12-нм техпроцессу, тогда как Snapdragon Wear 3100 изготавливался по 28-нм нормам. Компания отмечает, что использование более современного техпроцесса позволило добиться лучшей энергоэффективности чипсетов. Время автономной работы smart-часов должно увеличиться примерно на 25%.

В состав новых чипсетов входят центральный процессор с четырьмя ядрами Cortex-A53 (до 1,7 GHz), графический ускоритель Adreno 504 и память LPDDR3, работающая на частоте 750 MHz. В сравнении с предыдущим поколением производительность центрального и графических процессоров возросла на 85%, а память стала быстрее в 2,5 раза.

Различие между Snapdragon Wear 4100+ и Snapdragon Wear 4100 заключаются в наличии обновленной версии сопроцессора QCC1110, который отвечает за работу функций always-on. Если производитель не планирует наделять свои устройства подобными возможностями, он может использовать обычную версию Snapdragon Wear 4100.

QCC1110 в Snapdragon 4100+ предлагает расширенные возможности для работы режима Ambient Display. Часы смогут отображать до 64 тыс. цветов (ранее было доступно только 16), а также показывать дополнительную информацию, — количество шагов, ЧСС, мониторинг сна, индикатор заряда, напоминания и т.п. Новые чипсеты поддерживают Bluetooth 5.0, NFC, имеют интегрированный LTE-модем.

Qualcomm Snapdragon Wear 4100 и 4100+ уже доступны для партнеров. Первые устройства с новыми чипсетами должны появиться на рынке в ближайшие месяцы. Компания Mobvoi уже анонсировала, что новая модель TicWatch Pro 3 будет оснащена Snapdragon 4100 серии.