Продажи полнокадровой беззеркальной камеры Nikon Z 5 стартуют в следующем месяце

Компания Nikon представила полнокадровую беззеркальную фотокамеру Nikon Z 5, которая унаследовала сильные стороны моделей Z 6 и Z 7. В камере установлен датчик типа CMOS разрешением 24,3 Мр, однако это не датчик с обратной засветкой, используемый в Z 6. Обработкой данных занят процессор Expeed 6 — такой же, как в Z 6. Кроме того, у Z 6 позаимствована система стабилизации изображения, компенсирующая движение по пяти степеням свободы, и гибридная система автоматической фокусировки с 273 точками фокусировки. Эффективность системы стабилизации производитель оценивает в 5 ступеней экспозиции.

Корпус новинки частично изготовлен из поликарбоната. Степень защиты от пыли и атмосферных воздействий сохранена на том же уровне, что и в Z 6. На верхней панели корпуса нет вспомогательного экрана, место которого заняло колесико выбора режимов.

Фотографу доступен диапазон светочувствительности 100-51200 единиц ISO, расширяемый до эквивалента ISO 50-102400, и диапазон выдержки 1/8000-30 сек. Встроенной вспышки нет, но есть горячий башмак для внешней вспышки. Выдержка синхронизации составляет 1/200 сек. Возможна серийная съемка со скоростью 4,5 кадров в секунду и видеосъемка с разрешением 4K и скоростью 24, 25 или 30 кадров в секунду. При разрешении Full HD максимальная кадровая частота увеличивается до 60 кадров в секунду.

Оснащение камеры включает электронный видоискатель с разрешением 3,69 млн. точек и 3,2” отклоняемый сенсорный экран с разрешением 1,03 млн точек. Кроме того, есть интерфейсы USB 3.2 Gen1, HDMI, 802.11ac и Bluetooth, два слота для карт SD, SDHC и SDXC с поддержкой UHS-II, громкоговоритель, стереофонический микрофон и разъемы для наушников и микрофона. При размерах 134x101x70 мм камера с новым аккумулятором EN-EL15c весит 675 гр. На одной зарядке она может сделать 470 снимков.

Одновременно с камерой был представлен объектив Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3. Камера с этим объективом будет стоить 1700 долларов, а в комплектации body цена составит 1400 долларов. Комплект с объективом Nikkor Z 24-200mm f/4-6.3 VR оценен в 2200 долларов. Продажи должны начаться в августе.