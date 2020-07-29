Приложение Microsoft Family Safety доступно для скачивания на iOS и Android

Компания Microsoft объявила о запуске нового приложения Family Safety, которое поможет обеспечить безопасность членов семьи в цифровом и физическом мире. Решение позволяет защитить детей от нежелательного контента в интернете, установить лимит времени на использование игровых приложений, настроить уведомления о покупках, а также делиться информацией о местоположении с другими членами семьи.

Одна из функций приложения заключается в предоставлении еженедельных отчетов, которые доставляются по электронной почте и содержат информацию об активности ребенка в цифровой среде. Благодаря им родители увидят, сколько времени ребенок пользовался устройством, какие сайты посещал, какие запросы делал в поисковых системах и др. На основе данной сводки можно развивать вместе с детьми здоровые цифровые привычки, прививая их с раннего возраста.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В связи с переходом на дистанционное обучение использование устройств в образовательных целях стало необходимостью. Приложение позволяет устанавливать ограничения по времени для приложений, не связанных с учебой, и игр, благодаря чему обеспечивается гибкость: дети могут использовать свои устройства преимущественно для обучения, при этом количество времени, которое они могут потратить на другие приложения и игры, будет ограничено.

Приложение позволяет использовать поисковые и веб-фильтры для настройки списка разрешенных или заблокированных для детей сайтов. Функция работает в связке с браузером Microsoft Edge на Windows, Xbox и Android. Благодаря этому дети смогут более безопасно исследовать онлайн-пространство на любом устройстве.

Поддерживается возможность настройки уведомлений о совершении детьми покупок в Microsoft Store, а также необходимость одобрения операции перед покупкой. Это позволяет ограничить количество случайных покупок и прививать детям ответственные финансовые привычки.

Family Safety поддерживает функцию определения местоположения каждого члена семьи. На карте можно видеть последнее известное местонахождение, а также сохранять места, которые чаще всего посещаются членами семьи.

После тестирования предварительной версии компания внесла ряд улучшений в приложение Microsoft Family Safety. Добавлена новая функция возможности блокировки или разблокировки определенных приложений. Приложение стало более доступным и инклюзивным: улучшен визуальный контраст, чтобы помочь пользователям с нарушениями зрения, и обеспечен дополнительный контекст для пользователей, использующих программы чтения с экрана. Увеличено количество интервалов дополнительного экранного времени.

Приложение в дальнейшем будет получать новые полезные функции. Family Safety доступно для загрузки на устройства с Android и iOS.