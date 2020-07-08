Представлены ноутбуки RedmiBook на Intel Core с графикой NVIDIA

Бренд Redmi представил обновленные линейки RedmiBook 16 и RedmiBook 14 с процессорами Intel Core десятого поколения. Все новинки комплектуются дискретными графическими ускорителями NVIDIA.

Ноутбуки оборудованы дисплеем размером соответственно 14 и 16,1 дюйма по диагонали. В обоих случаях применяется панель формата Full HD, заявлен 100% охват цветового пространства sRGB.

Покупателям будут предложены модификации с процессором Core i5-1035G1 (1,0–3,6 GHz) и Core i7-1065G7 (1,3–3,9 GHz). Оснащение всех версий включает дискретный графический ускоритель NVIDIA GeForce MX350 с 2 Gb памяти. Объем оперативной памяти DDR4-3200 составляет до 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя — 512 Gb.

В оснащение ноутбуков входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax 2×2 MIMO (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.1, порты USB 3.1 Gen1, USB 2.0, USB Type-C, HDMI 1.4, стереофонические динамики и 3,5-мм аудиоразъем.

Емкость аккумуляторной батареи младшей версии составляет 40 Вт·ч, старшей — 46 Вт·ч. В комплекте с новинкой предусмотрен блок питания мощностью 65 Вт: всего за 30 минут ноутбук способен зарядиться до50%. Вес старшей модели составляет 1,8 кг, младшей – 1 кг.

Стоимость обновленной линейки RedmiBook:

RedmiBook 14 II с Core i5 и 8/512 Gb памяти – 669 долларов;

RedmiBook 14 II с Core i5 и 16/512 Gb памяти – 712 долларов;

RedmiBook 14 II с Core i7 и 8/512 Gb памяти — 769 долларов;

RedmiBook 14 II с Core i7 и 16/512 Gb памяти – 812 долларов;

RedmiBook 16 с Core i5 и 16/512 Gb памяти – 712 долларов;

RedmiBook 16 с Core i7 и 16/512 Gb памяти – 812.

Старт продаж новинок Redmi намечен на 15 июля.