Представлены ноутбуки Huawei MateBook D 2020 Ryzen Edition на процессорах Ryzen 4000

Сегодня компания Huawei представила портативные компьютеры MateBook D 2020 Ryzen Edition на аппаратной платформе AMD.

Были представлены модели MateBook D14 и MateBook D15, оснащенные дисплеем размером соответственно 14 и 15,6 дюйма по диагонали. В обоих случаях применена матрица IPS формата Full HD. Экран занимает 84% площади поверхности крышки у младшей версии и 87% — у старшей. Реализована система защиты глаз пользователя.

В ноутбуках используется процессор Ryzen 7 4700U, который изготовлен по технологии 7 нм. Он содержит восемь вычислительных ядер и восемь потоков, и работает с тактовой частотой 2,0 GHz (повышается до 4,1 GHz). В состав чипа входит интегрированный графический ускоритель. Также будут предлагаться модификации с шестиядерным процессором Ryzen 5 4500U с тактовой частотой 2,3–4,0 GHz. Объем оперативной памяти DDR4 составляет 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя NVMe SSD — 512 Gb.

MateBook D 2020 Ryzen получил обновленную систему охлаждения и вентилятор с ультратонкими лопастями толщиной 0,2 мм. Мощность рассеивания тепла выросла на 27-38%. Кроме того, шум снижен на 5 дБ ниже. Он поддерживает сбалансированный и высокопроизводительный режим, для которых предусмотрена отдельная кнопка.

Ноутбук оснащен компактным зарядным устройством USB-C мощностью 65 Вт, которое позволяет зарядить его от 0 до 53% за полчаса. Предусмотрен дактилоскопический сканер, интегрированный в кнопку включения питания.

Стоимость MateBook D14 2020 Ryzen Edition:

Ryzen 5 4500U + 16/512 Gb – 585 долларов;

Ryzen 7 4700U + 16/512 Gb – 657 долларов.

Стоимость MateBook D15 2020 Ryzen Edition:

Ryzen 5 4500U + 16/512 Gb – 599 долларов;

Ryzen 7 4700U + 16/512 Gb – 671 доллар.

Продажи портативных компьютеров в сером и серебристом вариантах цветового исполнения начнутся 6 августа.