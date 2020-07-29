Представлены наушники Nubia Red Magic TWS с низкой задержкой

Компания Nubia анонсировала серию наушников, включая полностью беспроводную модель погружного типа Red Magic TWS. Особенностью новинки стало низкое значение задержки при активации игрового режима — всего 39 мс. При прослушивании музыки этот показатель составляет 60 мс. Наушники представлены в черном цвете корпуса, на внешней стороне вкладышей размещены красные светодиодные элементы. По заявлению производителя, автономность модели с учетом подзарядки от комплектного чехла составляет до 20 часов. Также сообщается о возможности быстрого сопряжения гарнитуры с источником звука посредством одного нажатия кнопки.

Игровые наушники Nubia Red Magic TWS поступят в продажу в Китае по ориентировочной цене 43 доллара. Дата старта продаж будет объявлена позднее.

Также были анонсированы гарнитуры игрового уровня Red Magic Wired Gaming Earphones и Red Magic Neckband Gaming Bluetooth Headphones.

Первая модель использует проводное подключение к источнику сигнала: будут доступны версии со стандартным 3,5-мм коннектором и разъемом USB Type-C. Стоимость обеих модификаций составляет около 15 долларов.

Модель Red Magic Neckband Gaming Bluetooth Headphones выполнена в виде ожерелья для ношения на шее. Поддерживается беспроводная связь Bluetooth, реализован режим работы с задержкой в 39 мс. Стоимость устройства — 60 долларов.