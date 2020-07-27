Представлена технология Qualcomm Quick Charge 5

Компания Qualcomm представила пятое поколение фирменной технологии быстрой зарядки Quick Charge.

Производитель утверждает, это самая быстрая коммерческая зарядка для Android-устройств. Она обеспечивает в 10 раз более быструю подачу энергии в сравнении с Quick Charge 1 и на 70% более эффективна, чем Quick Charge 4. При этом температура зарядного устройства Quick Charge 5 на 10 °С ниже, чем у адаптера Quick Charge 4.

Одним из главных новшеств Quick Charge 5 стала поддержка двойных аккумуляторов и напряжения до 20 В. Стандарт позволяет заряжать мобильные устройства, оснащенные совместимыми процессорами Snapdragon, сетевыми адаптерами мощностью свыше 100 Вт.

Аккумулятор емкостью 4500 мА ч можно зарядить от 0 до 50% за 5 минут, а полная зарядка занимает всего 15 минут времени.

«Наше самое скоростное и универсальное решение для зарядки Quick Charge 5 даст потребителям возможность дольше пользоваться своими устройствами, не думая о том, что их потом придется долго заряжать. Мы гордимся тем, что, расширив наше технологическое портфолио, сделали доступное 100-ваттное зарядное устройство коммерческой реальностью», — сказал Эв Роуч, вице-президент Qualcomm Technologies, Inc. по управлению продуктами.

Используется технология Qualcomm Battery Saver, которая заботится о состоянии аккумулятора, а также новая технология интеллектуального определения возможностей адаптера Qualcomm. Quick Charge 5 включает в себя 12 систем защиты, включая защиту от скачков напряжения, силы тока, перегрева, и так далее. Технология будет поддерживаться однокристальными системами Snapdragon 865, 865 Plus, а также будущими топовыми платформами Snapdragon.

Первой компанией, которая выпустит смартфон с новой технологией быстрой зарядки, станет Xiaomi. Qualcomm утверждает, что это произойдет в третьем квартале.