Представлена дальномерная камера Leica M10-R с 41 Мр сенсором

Компания Leica Camera AG представила цифровую дальномерную камеру с байонетом Leica M. Модель M10-R получила полнокадровый CMOS-сенсор с разрешением 40,89 Мр без сглаживающего фильтра. Устройство позволяет сохранять снимки в формате DNG с 14-битным представлением и сжатием без потерь и в формате JPG. Диапазон светочувствительности составляет ISO 100-50000, а диапазон выдержки находится в пределах от 1/4000 до 16 cек. Выдержка синхронизации равна 1/180 cек. В оснащение камеры входит оптический видоискатель, 3” дисплей с разрешением 1,036 млн. точек, модуль Wi-Fi 802.11n и «горячий башмак» для вспышки или микрофона.

В качестве сменных носителей используются карты памяти SD, SDHC и SDXC. Буфер объемом 2 Gb позволяет снимать сериями по 10 снимков, а скорость серийной съемки примерно составляет 4,5 кадра в секунду. Вес камеры с аккумулятором составляет 660 гр. Размеры новинки равны 139×38,5х80 мм. Камера доступна в черном и серебристом вариантах цветового исполнения корпуса. Корпус из магниевого сплава усилен для защиты от атмосферных воздействий.

Цена Leica M10-R составляет 8295 долларов.