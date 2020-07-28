29.07.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяAVАкустические системыПредставлена беспроводная геймерская гарнитура Logitech Pro X Lightspeed

Представлена беспроводная геймерская гарнитура Logitech Pro X Lightspeed

Logitech

Компания Logitech представила новую беспроводную игровую гарнитуру Logitech Pro X Lightspeed.

Наушники являются приемниками представленной в прошлом году модели Logitech Pro X. Новинка выполнена практически в том же дизайне с использованием алюминия, стали и мягкого наполнителя с анатомическим «эффектом памяти» (Memory Foam).

Гарнитура Logitech Pro X Lightspeed оснащается 50-миллиметровым диффузором Pro-G с неодимовыми магнитами и съемным электретным 6-миллиметровым микрофоном. Технология объемного звучания DTS 7.1 помогает ориентироваться в игровом пространстве, определяя расположение соперников и лучше погрузиться в происходящее на экране. Модель оснащена усовершенствованным программным обеспечением Blue VO!CE от компании Blue Microphones.

Органы управления переместили с провода на гарнитуру, так что теперь клавиша Mute, регулятор громкости, кнопка включения, а также разъем USB-C и LED-индикатор находятся на левой чашке.

Данные передаются на гарнитуру с помощью технологии Lightspeed на частоте 2,4 GHz (USB-адаптер входит в комплект поставки). Встроенные батареи заряжаются с помощью комплектного кабеля USB A / USB C, полного заряда достаточно для более чем 20 часов работы с радиусом действия до 13 м. Габариты — 195 х 138 х 94 мм, вес — 370 гр.

Стоимость беспроводной гарнитуры Logitech Pro X Lightspeed в США составляет 200 долларов.

ТЕГИ:
Google проложит новый трансатлантический кабель между США, Великобританией и Испанией
Представлена полнокадровая фотокамера Sony A7SIII
Новости по теме
Программное обеспечение
Logitech запустила приложение, к
Акустические системы
Sony SRS-WS1: беспроводная колон
Акустические системы
Huawei Mini Speaker: портативная
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!