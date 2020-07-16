Представлен Realme 30W Dart Charge 10000mAh Power Bank стоимостью 27 долларов

Компания Realme представила внешний аккумулятор с названием Realme 30W Dart Charge 10000mAh Power Bank. На данное время этот powerbank для смартфонов является одним из самых мощных.

Из названия понятно, что емкость новинки составляет 10000 мА·ч, а максимальная мощность — 30 Вт. Набор портов: USB-A и USB-C. При этом каждый может обеспечить 30 Вт при подключении заряжаемого устройства, но при условии, что используется лишь один разъем. Если подключены оба, суммарная мощность составит 25 Вт. Сам powerbank заряжается с максимальной мощностью 30 Вт, используя USB-C, на полную зарядку уходит всего 96 минут.

Мощность 30 Вт доступна для конкретного списка смартфонов. Владельцы смартфонов сторонних брендов могут рассчитывать на 18-ваттную зарядку.

Само устройство поддерживает быстрые зарядки концерна BBK, то есть Dart, VOOC и Warp, а также стандарт USB Power Delivery и Qualcomm Quick Charge.

Говорится о 15-уровневой защите и покрытии из карбона. Толщина составляет 17 мм, масса — 230 гр. Модель доступна в черном или желтом варианте корпуса. Стоимость в Индии составляет 27 долларов.