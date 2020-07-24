24.07.2020

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Представлен портативный игровой монитор ASUS ROG Strix XG16

ASUS ROG Strix XG16

Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ROG Strix XG16, которая ориентирована на геймеров.

Монитор характеризуется 15,6-дюймовой панелью с разрешением Full HD и частотой обновления изображения 144 Hz. Подставка позволяет работать как с альбомной, так и с портретной ориентацией.

К преимуществам Asus ROG Strix XG16 стоит отнести аккумулятор емкостью 7800 мА ч, которого хватает на 3 часа использования. Новинка оснащена двумя портами USB Type-C, интерфейсом Micro-HDMI, двумя фронтальными динамиками и 3,5 мм разъемом для наушников.

Стоимость портативного монитора ASUS ROG Strix XG16 будет объявлена ближе к старту продаж, который намечен на декабрь этого года.

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