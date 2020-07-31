03.08.2020

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Представлен планшет Huawei MatePad 10.8

Huawei MatePad 10.8

Ассортимент компании Huawei пополнился планшетом MatePad 10.8. Устройство оснащено экраном диагональю 10,8 дюйма разрешением 2560 х 1600 пикселей.

Используется топовый процессор Kirin 990, 6 Gb ОЗУ, флеш-память объемом от 64 до 256 Gb и аккумулятор емкостью 7500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Основная камера имеет разрешение 13 Мп, фронтальная — 8 Мп.

Оснащение включает адаптер Wi-Fi 6+, порт USB-C 3.0, четыре динамика. Есть поддержка стилуса. Габариты составляют 257 х 170 х 7,2 мм, вес — 500 гр.

Стоимость планшета Huawei MatePad 10.8 составляет 343 доллара. В продажу новинка поступит 13 августа.

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