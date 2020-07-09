Представлен недорогой и производительный смартфон iQOO Z1x 5G

Суббренд Vivo, iQOO, представил в Китае недорогой производительный смартфон Z1x 5G. Новинка получила 6,57-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления изображения 120 Hz. Заявлено 96% охвата цветового пространства NTSC, есть поддержка HDR10+.

Смартфон работает на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 765G с тактовой частотой до 2,4 GHz. Чип содержит графический ускоритель Adreno 620 и модем X52 5G. Установлена продвинутая система охлаждения, состоящая из нескольких элементов, которая способна снижать температуру устройства до 10℃. У смартфона может быть до 8 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопитель объемом до 256 Gb типа UFS 2.1.

Основная камера тройная: 48 Мп основной сенсор с электронной стабилизацией, 2 Мп макромодуль и 2 Мп датчик глубины. Фронтальная камера разрешением 16 Мп располагается в небольшом отверстии в правом верхнем углу экрана.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Работает устройство под управлением операционной системы Android 10 с фирменным пользовательским интерфейсом iQOO UI 1.0. Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1, приемник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 164,2 × 76,5 × 9,06 мм, вес — 199,5 гр.

Стоимость модификаций смартфона iQOO Z1x 5G: