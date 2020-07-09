Представлен интерфейс Thunderbolt 4 с поддержкой 8K-дисплеев

Компания Intel представила четвертое поколение проводного интерфейса Thunderbolt. Новый интерфейс не стал быстрее старого, но получил ряд полезных нововведений.

Максимальная скорость передачи данных по Thunderbolt 4 составляет 40 Гбит/с через порт USB Type-C 4.0, поддерживающий обратную совместимость с предыдущим стандартом. Для Thunderbolt 4 будут выпущены сертифицированные универсальные кабели длиной до 2 метров, чего не было для Thunderbolt 3.

Новый контроллер позволяет создавать аксессуары с четырьмя портами Thunderbolt 4 (Thunderbolt 3 – с двумя). При подключении по протоколу PCIe интерфейс обеспечивает скорость передачи до 32 Гбит/с — вдвое выше, чем у прошлого стандарта. Предусмотрена возможность подключения двух 4К-дисплеев или одного с разрешением 8К. При использовании Thunderbolt 4 для питания подключенных устройств максимальная мощность составляет 100 Вт.

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Первыми процессорами, которые получат поддержку нового интерфейса, станут процессоры Intel семейства Tiger Lake.