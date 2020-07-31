Представлен игровой смартфон Xiaomi Black Shark 3S с дисплеем 120 Hz по цене от 570 долларов

Компания Xiaomi представила новый смартфон игрового уровня. Модель Black Shark 3S работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменным пользовательским интерфейсом Joy UI 12. Устройство оснащено 6,67” AMOLED-дисплеем с разрешением 2400х1080 пикселей и яркостью 500 кд/м2. Экран обладает частотой обновления 120 Hz, а частота опроса сенсорного слоя составляет 270 Hz.

Тройная основная камера включает 64 Мр сенсор, 13 Мр блок с ультраширокоугольной оптикой и 5 Мр датчик глубины. Фронтальная камера получила 20 Мр сенсор.

Аппарат базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 с графическим ускорителем Adreno 650. Поддерживается работа в сетях 5G (SA/NSA). Смартфон получил 12 Gb оперативной памяти LPDDR5, 128, 256 или 512 Gb встроенной памяти UFS 3.1, а также модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

Новинка поддерживает функцию дублирования экрана (Screen Mirroring) через интерфейс USB 3.0 Type-C, что позволяет превратить смартфон в игровую консоль. В боковой части корпуса имеются дополнительные игровые кнопки. Также реализована система управления на основе гироскопа.

Новинка получила аккумулятор емкостью 4720 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 W. Размеры устройства составляют 168,72х77,33х10,42 мм, а вес равен 222 гр.

Цена Black Shark 3S находится в пределах от 570 до 690 долларов в зависимости от объема встроенной памяти.