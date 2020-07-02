Представлен доступный Honor 30 Lite с поддержкой 5G

Компания Huawei представила в Китае смартфон Honor 30 Lite (Honor 30 Youth Edition) с поддержкой 5G.

Аппарат оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Hz. Частота опроса сенсорного слоя составляет 180 Hz. Панель занимает 91,2% площади фронтальной поверхности корпуса.

Аппаратной основой стала однокристальная система MediaTek Dimensity 800, которая содержит восемь ядер с частотой до 2,0 GHz и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, флеш-накопитель вместимостью 64 и 128 Gb.

Основная камера представлена тремя датчиками: 48 Мп основной, 8 Мп модуль с ультраширокоугольной оптикой и 2 Мп макроблок. Селфи-камера на основе 16 Мп датчика располагается в небольшом вырезе в верхней части экрана.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА·ч и поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт, что позволяет полностью зарядить смартфон за 90 минут.

Смартфон функционирует под управлением операционной системы Android 10 с оболочкой EMUI 10.1. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приемник GPS/ГЛОНАСС/Beidou, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников, Dual SIM и боковой дактилоскопический сканер. Габариты составляют 160 × 75,32 × 8,35 мм, вес — 192 гр.

Модель Honor 30 Lite будет доступна в трех версиях:

6/64 Gb памяти – 240 долларов;

6/128 Gb памяти – 268 долларов;

8/128 Gb памяти – 311 долларов.

Новинка поступит в продажу 8 июля.