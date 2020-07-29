Представлен 49-дюймовый монитор Philips 498P9

Компания Philips представила монитор 498P9 Brilliance, основой которого служит 49-дюймовая вогнутая жидкокристаллическая панель. Новинка создана специально для профессиональных пользователей.

Панель относится к решениям SuperWide: разрешение составляет 5120 × 1440 пикселей, а соотношение сторон — 32:9. По словам производителя, модель способна заменить сразу два 27-дюймовых дисплея Quad HD с соотношением сторон 16:9.

Монитор имеет панель типа VA с кривизной 1800R. Яркость составляет 450 кд/м2, контрастность — 3000:1, динамическая контрастность — 80 000 000:1. Время отклика равно 5 мс, углы обзора по горизонтали и вертикали составляют до 178 градусов. Она поддерживает адаптивную синхронизацию с частотой обновления до 70 Hz и обеспечивает высокую точность цветопередачи (DeltaE <2). Охват цветового пространства sRGB составляет 121%, AdobeRGB — 91%. Возможно одновременное подключение к двум источникам и просмотр в режиме Picture-by-Picture (PbP).

Панель оснащена рядом решений для улучшения изображения, включая режим LowBlue и технологию Flicker-Free, которая сокращает мерцание и снижает утомляемость глаз. Система SmartImage анализирует контент, отображаемый на экране, и оптимизирует работу дисплея. Технология Adaptive-Sync обеспечивает плавность вывода изображения в компьютерных играх.

Встроенный переключатель MultiClient Integrated KVM вместе с функцией Multi-View позволяет одновременно управлять двумя компьютерами при помощи одной системы из монитора, клавиатуры и мыши. Оснащение включает интерфейсы DisplayPort, HDMI и USB 3.2. Есть стереофонические динамики мощностью 5 Вт каждый. Подставка Compact Ergo Base обеспечивает регулировку высоты, углов наклона и поворота.

Монитор Philips 498P9 Brilliance поступит в продажу в августе 2020 года по цене 889 евро.