Портфель предложений Softprom пополнился передовым решением в IT-безопасности — SaaS-платформой Cymulate

Softprom, Value Added IT дистрибьютор, и разработчик инновационного подхода в сфере кибербезопасности Cymulate подписали дистрибьюторское соглашение. Softprom будет реализовывать решение Cymulate в более чем 30 странах на территории СНГ и в Европе, тем самым помогая компаниям быть на шаг впереди злоумышленников.

Cymulate — отмеченная наградами платформа для автоматического моделирования взломов и атак (BAS). Это уникальное решение оценивает архитектуру и процессы Средств Защиты Информации (СЗИ) организации, запуская реальные атаки на существующие активы, но без риска взлома. Организации имеют возможность регулярно использовать автоматизированный подход для оценки эффективности устойчивости СЗИ перед новейшими угрозами.

Стратегия непрерывного тестирования позволяет выяснить, насколько эффективны текущие меры безопасности в организации, выявить новые уязвимости в безопасности на этапе их возникновения, а также значительно сократить и постоянно оптимизировать поверхность атаки.

Cymulate позволяет улучшить безопасность в течение нескольких минут всего за четыре простых шага:

Имитация кибератак на всех этапах взлома (kill chain) Оценка средств контроля на основе выявленных уязвимостей Исправление воздействий на основе проведенной оценки Повтор цикла с любой заданной частотой

Последние версии программ-вымогателей, компрометации деловой электронной почты и государственные компании APT требуют изменения стратегии кибербезопасности. C помощью платформы Cymulate, постоянно улучшая меры безопасности, выявляя их уязвимые места и настраивая на повышение эффективности, группы безопасности могут постоянно сокращать свои атаки и улучшать общее состояние безопасности организации.