21.07.2020

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Pornhub предлагает помощь малому бизнесу во время пандемии

Платформа стриминга видео для взрослой аудитории Pornhub объявила о выделении бесплатного рекламного пространства для небольших компаний. Всего будет выделен 1 млрд. рекламных показов 100 небольшим компаниям со штатом не более 100 человек со всего мира. Чтобы принять участие в кампании Pornhub «Большой пакет», владельцам бизнеса предлагается посетить pornhubpackage.com, поделиться базовой информацией о своем бизнесе и рассказать о том, насколько компания пострадала во время пандемии коронавирусной инфекции. Внутренняя группа, состоящая из руководителей отделов маркетинга, рекламы и продаж Pornhub, определит победителей.

«Более 100000 малых предприятий уже навсегда закрылись из-за коронавируса. Чтобы немного поддержать малые предприятия в это неуверенное время, мы представляем наш «Большой пакет» для малых предприятий», отметил вице-президент Pornhub Кори Прайс.

Отметим, что Pornhub, аудитория которого составляет 130 млн. человек, активно помогает медицинским организациям во всем мире оборудованием и деньгами.

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