Пополни баланс и получи двойной кэшбэк на «Umico» от Azercell!

Компания Azercell радует своих абонентов новой кампанией в рамках сотрудничества с «Umico». До 15 июля абоненты предоплаты (Sim Sim) получают от мобильного оператора кэшбэк в размере 1,4% от суммы оплаты при пополнении своего баланса посредством онлайн-платежей (кредитными или дебетовыми картами) или платежных терминалов.

Воспользоваться преимуществами кампании очень просто: после загрузки мобильного приложения Umico, поддерживающего операционные системы Android и IOS, из AppStore или PlayStore, достаточно пройти регистрацию, указав соответствующий Azercell номер, и отправить подтверждающее сообщение на короткий номер 3131 в течение 24 часов после каждого пополнения баланса.

Следует отметить, что абоненты Azercell могут воспользоваться многочисленными преимуществами, используя «Umico». Пользователи как предоплаты, так и постоплаты имеют возможность загрузить накопленные бонусы на баланс своего или любого другого номера Azercell, через раздел приложения «Больше — Онлайн-услуги».

Для дополнительной информации о способах оплаты, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/services/payment_balance/umico/.