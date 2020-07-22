Поддержка работникам здравоохранения!

Министерство транспорта, связи и высоких технологий по запросу Министерства здравоохранения обратилось к операторам мобильной связи с просьбой применить определенные льготы с целью поддержки работников здравоохранения, борющихся с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Функционирующие в стране операторы мобильной связи — ООО Azercell Telecom, ООО Azerfon (Nar) и Bakcell — откликнулись на призыв министерства.

Так, указанные компании уже дали старт новой мере социальной ответственности в этом направлении. Операторы мобильной связи в течение 3 месяцев будут ежемесячно загружать баланс в качестве подарка на мобильные номера около 1200 медицинских работников, стоящих на страже здоровья нашего народа в борьбе с COVID-19. Предоставляемая в качестве подарка сумма может быть использована для всех услуг современной мобильной связи (звонки внутри сети/вне сети/за границей, SMS, мобильный интернет).

Список врачей был предоставлен Министерству транспорта, связи и высоких технологий Министерством здравоохранения.

Вышеупомянутые мобильные операторы уже оказывали поддержку нашим врачам в период пандемии.

Отметим, что Министерство транспорта, связи и высоких технологий будет и впредь поддерживать любые призывы и обращения в связи с проведением подобных социальных акций.