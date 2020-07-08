08.07.2020

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Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение e-Tabib

Bakcell

Компания Bakcell присоединилась к еще одной инициативе, осуществленной в нашей стране для борьбы с коронавирусной инфекцией. Так, абоненты Bakcell могут бесплатно использовать основной функционал мобильного приложения e-Tabib. В то же время, те абоненты, которые зарегистрируются в приложении, получат 100 Мb интернет-трафика в подарок.

e-Tabib помогает предотвратить распространение вируса. Благодаря функции Bluetooth, пользователь будет уведомлен обо всех случаях заражения, зарегистрированных среди пользователей приложения, с которыми он контактировал в течение последних 14 дней, и ему будет рекомендовано пройти тест на Covid-19.

Мобильное приложение также предоставляет информацию о новых случаях заражения Covid-19, статистическую информацию о вылеченных и выписанных пациентах, профилактических мерах, а также ответы на часто задаваемые вопросы. Приложение включает в себя информацию и новости от «Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями» (TƏBİB) а также другую полезную информацию о симптомах заболевания и мерах предосторожности.

e-Tabib можно загрузить из «Google Play» или «Appstore» для устройств, работающих на Android и iOS соответственно. Bakcell и впредь будет поддерживать меры, направленные на борьбу с «Covid-19» в нашей стране.

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