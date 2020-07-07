Poco M2 Pro: Snapdragon 720G, квадрокамера и аккумулятор 5000 мА·ч

Бренд Poco представил сегодня в Индии смартфон среднего уровня Xiaomi Poco M2 Pro. Новинка является гибридом индийской и глобальной версий Redmi Note 9 Pro. От первой смартфон взял 48 Мп камеру, от второй — 33 Вт зарядку и дизайн модуля камеры.

Аппарат оснащен IPS-дисплеем с диагональю 6,67 дюйма, разрешением 2400 х 1080 точек, соотношением сторон 20:9 и поддержкой HDR10. Для защиты применено стекло Gorilla Glass 5.

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 720G. Чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 465 с тактовой частотой до 2,3 GHz и графический ускоритель Adreno 618. Объем оперативной памяти LPDDR4 составляет 4 или 6 Gb, встроенной UFS 2.1 – 64 или 128 Gb.

Основная камера представлена четырьмя датчиками: 48 Мп основной (f/1.8), 8 Мп блок с ультраширокоугольной оптикой (f/2.2, 119 градусов), 5 Мп макромодуль и 2 Мп датчик глубины (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп размещена в небольшом отверстии экрана.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 33-ваттной подзарядки. Применена операционная система Android 10 с надстройкой MIUI 11.

Оснащение смартфона включает адаптеры Wi-Fi 802.11ac 2 × 2 MIMO и Bluetooth 5, FM-тюнер, порт USB Type-C, 3,5-мм гнедо для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 165,7 × 76,6 × 8,8 мм, вес — 209 гр.

Стоимость смартфона Poco M2 Pro:

4/64 Gb памяти – 186 долларов;

6/64 Gb памяти – 200 долларов;

6/128 Gb памяти – 226 долларов.

В продажу смартфон в синем, зеленом и черном корпусах поступит 14 июля.