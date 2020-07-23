По всему миру развернуто уже 93 коммерческих сетей 5G
Компания Counterpoint Technology Market Research сообщила, что на середину июля этого года по всему миру действует 93 коммерческих сетей сотовой связи пятого поколения (5G).
Отмечается, что больше всего 5G-сетей запущено в эксплуатацию в Западной Европе — 29. На втором месте находится Азиатско-Тихоокеанский регион – 23 действующих сетей. 12 сетей работают на Ближнем Востоке, 11 сетей — в Восточной Европе.
Согласно прогнозам аналитиков, в течение ближайших лет рынок 5G-связи будет стремительно расти. Ожидается, что в течение пяти лет после запуска первых сетей пятого поколения (в апреле 2019 года) общее количество 5G-подключений превысит 1,7 млрд. Почти половина (47%) от этого количества придется на Китай.