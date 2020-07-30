PayPal: Общество достигло момента, когда наступает «смерть наличных»

После того как компания PayPal объявила о рекордной квартальной выручке в 5,26 млрд. долларов, в среду, 29 июля, акции электронной платежной системы подскочили почти на 5%. Во втором квартале к PayPal подключились 1,7 млн. новых мерчантов.

Руководители PayPal заявили, что общество достигло «переломного момента», когда наступает «смерть наличных», сообщает Fortune. По данным компании, 70% потребителей опасаются за свое здоровье во время оплаты товаров в магазинах из пандемии коронавируса.

«Потребители больше не хотят пользоваться наличными деньгами или любыми формами оплаты, которые требуют физического контакта при оформлении заказа», — сказал CEO компании Дэн Шульман (Dan Schulman).

PayPal отметила всплеск спроса со стороны пожилых людей и компаний из фитнес-индустрии.

«Темпы электронной коммерции ускорились на несколько лет за один квартал», — добавил финансовый директор компании Джон Рейни (John Rainey).

Компания ожидает, что до конца 2020 года выручка вырастет на 25%, прибыль на акцию — на 45%. На данное время акции PayPal торгуются по цене около 185 долларов.