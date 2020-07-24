24.07.2020

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Oracle выпускает облачный сервис Clinical One Data Collection

Clinical One Data Collection

Системы электронного сбора данных Electronic Data Capture (EDC) больше не соответствуют задачам клинических испытаний, поскольку включают все больше виртуальных компонентов и становятся все более децентрализованными. Традиционные системы EDC применяются для сбора данных из формуляров, однако при клинических испытаниях огромные объемы данных поступают с большой скоростью из самых разных источников, включая носимые устройства. Чтобы решить эту проблему, глобальное подразделение Oracle Health Sciences, один из пионеров в области технологий eClinical, представило облачный сервис Clinical One Data Collection. Благодаря возможности сбора данных из любого источника на единой унифицированной платформе Oracle Clinical One меняет подход к технологической поддержке клинических испытаний, помогая повысить их эффективность и ускорить внедрение инновационных методов терапии.

«Платформа Oracle Clinical One позволяет по-новому взглянуть на проведение испытаний, — говорит Мишель Тейлор-Скотт, глава отдела по управлению данными компании Health Decisions. — Мы уже используем Clinical One для независимой рандомизации и управления поставками для испытаний, а теперь с нетерпением ждем возможности применить ее для сбора данных. Платформа очень удобна в работе, и, мы надеемся, позволит сократить время не только построения , но и блокировки базы данных, что имеет критическое значение в клинических испытаниях. Я могу с уверенностью об этом говорить, потому что благодаря Clinical One мы получили возможность исполнять полный цикл исследований в течение недель, а не месяцев и вносить изменения в ходе испытаний или после выпуска препаратов в режиме реального времени, без длительных миграций».

Существующие технологии eClinical не поспевают за развитием науки и клинических испытаний, что ведет к увеличению соответствующих затрат. Согласно отчету Gartner за 2020 г., «текущие темпы роста расходов на клинические исследования делает их непомерно дорогими. Лидерам в этой области следует пересмотреть существующую модель и внедрить новые методы работы».

Система Oracle Clinical One Data Collection позволяет осуществлять сбор данных из любых источников — формуляров, датчиков носимых устройств, приложений для пациентов, электронных медицинских карт, лабораторий — и консолидировать их в едином хранилище. Эти расширенные данные позволяют специалистам составить более полное представление о состоянии пациента и, в конечном итоге, обеспечить большую безопасность и эффективность исследований препаратов и принимать более взвешенные решения. И поскольку система Clinical One представляет собой унифицированную платформу, специалисты могут использовать ее для различных целей, например рандомизации, дозировки лекарств и сбора данных о пациентах в одной системе.

«Использование Oracle Clinical One поможет улучшить процессы сбора данных и рандомизации для текущих и будущих исследований новых методов лечения женских болезней», — добавляет Тейлор-Скотт.

Благодаря простоте настройки система Clinical One Data Collection подходит для испытаний любых типов — начиная от простейших исследований фазы I и пострегистрационных исследований до исследований фазы III для всех направлений лечения. Clinical One уже широко используется в отрасли, включая в частности исследования методов лечения и вакцин для COVID-19.

«В отрасли уже давно назрела потребность в технологиях, которые поддерживали бы новые подходы к проведению клинических испытаний, делали их проще, быстрее и дешевле и в то же время позволяли децентрализовать процессы. Чтобы удовлетворить эту потребность, мы, разработчики, должны изменить мышление и подход, — говорит Стив Розенберг, старший вице-президент и генеральный менеджер Oracle Health Sciences. — Наша цель — предоставить унифицированную платформу, которая обеспечит поддержку как текущих потребностей, так и будущих требований к исследованиям. Clinical One Data Collection позволяет осуществлять сбор данных на основе событий и упрощает процессы, что дает нашим клиентам гибкость и возможность снижать затраты, чтобы ускорить выпуск новых лекарственных препаратов на рынок».

Недавно Oracle также анонсировала облачный сервис Clinical One Randomization and Supplies Management, который позволяет выполнять необходимую подготовку к исследованиям за несколько дней вместо стандартных двух месяцев. Дополнительная информация о платформе Clinical One по ссылке.

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