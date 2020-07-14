Компания Oracle анонсировала уникальное облачное предложение Oracle Dedicated Region [email protected] («Частный регион публичного облака Oracle у клиента»). Впервые в отрасли клиенты смогут разместить все облачные сервисы Oracle второго поколения, включая Autonomous Database и приложения Oracle Cloud Applications, в собственных дата-центрах, воспользовавшись предложением Oracle Dedicated Region [email protected] Управление облачными сервисами осуществляется Oracle, минимальный уровень потребления — от 500 тысяч долларов в месяц.

В своем центре обработки данных клиент сможет пользоваться таким же полным набором современных облачных сервисов и их преимуществами, что и в публичных облачных ЦОД Oracle, в том числе API-интерфейсами, лучшими в отрасли SLA-соглашениями и передовыми инструментами обеспечения безопасности, превосходным соотношением цены и производительности. Это идеальное решение для компаний с жестким внутренним регулированием или высокими требованиями к безопасности. Oracle Dedicated Region [email protected] обеспечит их соблюдение, в том числе по минимизации задержек при обработке данных и месту их размещения, а также поможет снизить операционные затраты и модернизировать унаследованные приложения.

В последние годы предприятия начали массово переходить в публичные облака, поскольку им необходимы преимущества модели оплаты по мере использования (pay-as-you-go), а также масштабируемость и гибкость, которые присущи облачным вычислениям. Однако многие компании планируют пока продолжить выполнение какой-то части рабочих нагрузок в локальных ЦОД. В связи с этим у клиентов появилась острая потребность в гибридной архитектуре, в которой им были бы доступны те же сервисы и функционал, что и в облачной среде, а также возможность переносить приложения между публичным облаком и локальной средой. До настоящего момента ни одно решение не могло удовлетворить эту потребность. Решения других облачных поставщиков, размещаемые локально на предприятии, предлагают весьма ограниченный набор сервисов по сравнению с тем, что доступно в их публичных региональных ЦОД. Новое решение предоставит доступ ко всем облачным сервисам Oracle (всего более 50 различных сервисов) из локальной среды: благодаря модели [email protected] предприятия смогут воспользоваться этими сервисами там, где им будет удобно, — как в облаке, так и в своем дата-центре.

«Наши корпоративные клиенты поделились, что для запуска важнейших рабочих нагрузок они хотят пользоваться всеми преимуществами публичного облака в своей локальной среде, включая доступ ко всем облачным сервисами Oracle, — говорит Клэй Магуйрк, старший вице-президент по разработке Oracle Cloud Infrastructure. — Благодаря Oracle Dedicated Region [email protected] предприятия смогут задействовать все наши сервисы, в том числе Autonomous Database, в своих собственных ЦОД. Наши основные конкуренты не в состоянии предложить сравнимое по возможностям решение».

Предложение Oracle Dedicated Region [email protected] включает все инструменты управления и открывает доступ к новым функциям и возможностям сразу, как те появляются в публичном облаке Oracle. Oracle Dedicated Region [email protected] обеспечивает высочайшие уровни защиты и надежную изоляцию клиентских данных (включая все API-операции) и гарантирует, что они не покинут локальную среду клиентских ЦОД. Кроме того, Oracle Dedicated Region [email protected] сертифицировано на полную совместимость для запуска Oracle Cloud Applications, включая Oracle Fusion Cloud Applications (Cloud ERP, Cloud HCM, Cloud SCM и Cloud CX). Таким образом, это полностью интегрированное облачное решение, расположенное на территории клиента. Оплата происходит лишь за те сервисы, которыми клиенты фактически пользуются, по таким же низким и предсказуемым тарифам, как в дата-центрах Oracle Cloud.