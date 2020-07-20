Опыт использования IТ в образовании в эпоху пандемии на примере Ассоциации Скаутов Азербайджана

Согласно исследованию, которое было подготовлено Всемирным банком, пандемия COVID-19 и вызванное с карантином закрытие школ во многих странах мира негативно повлияли на национальные системы образования. Единственным выходом из сложившейся ситуации стало дистанционное обучение, на которое Азербайджан перешел одним из первых. Этот процесс затронул не только формальное, но и неформальное образование в нашей стране, которым занимается Ассоциация Скаутов Азербайджана. Сегодня мы поговорим о трудностях, сопровождавших эту трансформацию, и возможностях такого подхода с руководителем проектов компании Eurodesign, а также членом Ассоциации Скаутов Азербайджана Игорем Вологиным.

— Вы уже довольно долгое время руководите различными IТ-проектами. Что вас связывает с образованием?

— Помимо профессиональной, я занимаюсь и общественной деятельностью. С 2017 года я являюсь членом и волонтером Ассоциации Скаутов Азербайджана. Вхожу в рабочую группу по адаптации и внедрению Евразийской Молодежной программы в Ассоциации, а также являюсь лидером скаутского отряда «Мустанги». Скаутинг сейчас — это движение неформального образования для молодых людей.

— Если можно, расскажите кратко о движении скаутов.

— Скаутское движение зародилось в Великобритании в 1907 году. В СССР оно трансформировалось в пионерию, а уже после развала СССР в 1997 году была создана Ассоциация Скаутов Азербайджана. На сегодняшний день в скаутское движение вовлечены 50 млн. человек в 162 странах мира. Скауты — это самое масштабное всемирное добровольное неполитическое и, самое главное, неформальное образовательное молодежное движение.

— Скауты, наверное, предпочитают быть на природе, в палатках. Как вы адаптировались в период пандемии?

— Да, действительно, скаутинг — это в первую очередь природа, походы, лагеря, а также активный диалог и общение с детьми, как часть процесса неформального образования. Однако деятельность нашего отряда в период пандемии практически не прекращалась. Уже в марте 2020 года стало понятно, что карантин не будет коротким, и было принято решение использовать технологии для встреч, общения и удаленного образования. В первую очередь рассматривались продукты Google Classroom и Microsoft Teams, так как основными требованиями к платформам онлайн-образования на мой взгляд являются:

наличие различных уровней пользователей;

организация видео и аудио встреч в режиме онлайн;

совместная работа в режиме онлайн;

встроенная система записи встреч;

возможность загрузки и обмена файлов различного формата;

доступ к различным функциям в пару кликов.

После изучения нескольких продуктов мы остановили свой выбор на Microsoft Teams. Одним из дополнительных критериев при отборе стал тот факт, что Министерство Образования Азербайджанской Республики начало использовать эту платформу для проекта «Виртуальная Школа». Таким образом, нам удалось обеспечить детей единой платформой как для формального образования в школе, так и для неформального в скаутинге. Дополнительным плюсом стало то, что дети получили возможность глубже изучить возможности данного программного решения, благодаря чему на школьных занятиях они чувствовали себя продвинутыми пользователями.

— Но до пандемии Microsoft Teams был платным продуктом. Не так ли?

— В период пандемии корпорация Microsoft начала предлагать Teams for Education на бесплатной основе сроком на 6 месяцев. Необходимо было лишь заполнить форму запроса и пройти проверку. Для этого пришлось создать интернет-ресурс, посвященный нашему отряду. Так и были получены необходимые лицензии. Создать пользователей, команду, настроить политики и т.д., мне как IТ-специалисту, не составило особого труда.

— С какими сложностями вам пришлось столкнуться при проведении онлайн-встреч с ребятами и как вы их решали?

— Хочу отметить, что работаю я с детьми не один. В нашем отряде два лидера — это я и Рамиля Исмаилова. Одному мне было бы сложно. Основной проблемой при использовании решения для онлайн-образования стал доступ к интернету. В период карантина, как известно, потребление траффика увеличилось в разы, что сказалось на качестве предоставляемых услуг у многих провайдеров. Также необходимо наличие технических средств — ПК, планшет или смартфон. Здесь, конечно, родители очень помогли, максимально обеспечив детей всем необходимым. Помощь и вовлеченность родителей в процесс образования и в работу с детьми является залогом успешной деятельности.

Для Microsoft Teams существуют клиенты под различные платформы: Windows, Mac, Android и iOS. Большинство детей подключалось к нашим встречам посредством смартфонов. Однако, одного интернета недостаточно. Детей нужно увлечь интересными темами. Тут нужно понимание нужд ребят определенного возраста и их интересов. Если тема неинтересная, то ребенок не будет активен и не будет даже слушать. Вот тут как раз помогают скаутский метод и Национальная Скаутская Молодежная Программа, которая устанавливает шесть сфер личностного развития, соответствующих различным сущностям человека:

физическое развитие;

интеллектуальное развитие;

эмоциональное развитие;

социальное развитие;

духовное развитие;

развитие характера.

И на проводимых нами встречах основной задачей являлся охват всех этих сфер.

Всего с марта по июнь 2020 года было проведено 12 онлайн-встреч. Мы обсуждали такие темы, как здоровая и полезная пища, безопасность в интернете, кибер-буллинг, правила этикета, мир книг, мир музыки и другие. Даже удалось провести для детей виртуальную историческую экскурсию по нашему любимому Баку.

Microsoft Teams позволяет подключать к онлайн-встречам гостей. Благодаря этому на большей части наших встреч присутствовали не только различные общественные и культурные деятели, но и просто интересные люди, любящие дело, которым они занимаются. Это Исфар Сарабский, Алтай Хасполадов, Нигяр Кочарли, Азер Мамедзаде, Вячеслав Сапунов и Джавид Османов. Все гости с удовольствием и готовностью откликались на наши приглашения.

Чтобы дать возможность другим детям принять участие на наших встречах мы начали практиковать прямые эфиры на странице скаутского отряда в Facebook. А одна из встреч, посвященная музыке, на которой у нас в гостях были Исфар Сарабский и Алтай Хасполадов, параллельно транслировалась на странице Ассоциации Скаутов Азербайджана в Facebook.

Помимо этого, чтобы занять скаутов и поддерживать между ними общение, были запущены сервера Minecraft и Discord. Еженедельно ребята получали различные интересные задания, например построить скаутский лагерь, создать Девичью Башню и т.д.

Scouts at Minecraft Наши скауты подготовили видео Publiée par Mustanqlar Skaut Dəstəsi — Mustangs Scout Troop sur Vendredi 17 avril 2020

— Как вы думаете, каковы перспективы дистанционного образования?

— Для всех нас дистанционное онлайн-образование сегодня — это вынужденная мера в период пандемии. Очень хотелось бы, чтобы 15 сентября дети вернулись в привычные школы, а скауты опять ходили в походы и посещали скаутские лагеря, ведь ничто не заменит живого общения. Тем не менее, мы готовы к различным вариантам развития событий и у нас еще много интересных тем в запасе.