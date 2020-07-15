Oppo представила сверхбыструю проводную зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную мощностью 65 Вт

Компания OPPO представила самые производительные на сегодня технологии быстрой зарядки. Кроме того, были продемонстрированы компактные зарядные устройства высокой мощности.

Сверхбыстрая зарядка OPPO мощностью 125 Вт использует технологию прямого заряда, что позволяет пополнить батарею емкостью 4000 мАч на 41% всего за 5 минут, а на полную зарядку потребуется 20 минут. Система быстрой зарядки была создана на базе SuperVOOC с модифицированной структурой. Она работает в режиме 20 В/6,25 А и оснащена десятью датчиками температуры, которые контролируют процесс зарядки для максимальной безопасности процесса. Устройство совместимо с предшествующими протоколами быстрой зарядки и поддерживает другие распространенные стандарты, включая 65 Вт PD и 125 Вт PPS.

Также была представлена беспроводная зарядка AirVOOC мощностью 65 Вт, которая обеспечивает скорость, превосходящую показатели многих традиционных проводных решений. По утверждению OPPO, AirVOOC позволяет полностью зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч всего за 30 минут. Система получила пять степеней защиты и совместима со стандартом Qi. Нижняя часть AirVOOC оснащена полупроводниковым теплообменником, обеспечивающим отвод тепла во время работы.

Еще одна новинка — компактное зарядное устройство 50W mini SuperVOOC. Его мощность составляет 50 Вт. Габариты — 82,2 х 39 х 10,5 мм при весе 60 гр. Оно также поддерживает другие распространенные протоколы быстрой зарядки, такие как 27 Вт PD и 50 Вт PPS. Гаджет совместим с различными устройствами сторонних производителей.

Представлено зарядное устройство 110W mini Flash Charger. Его размеры не указаны, но оно существенно меньше, чем 125-ваттное. Поддерживаются стандарты SuperVOOC, VOOC, Quick Charge (до 36 Вт) и USB PD (до 65 Вт). Новинка также совместима с устройствами сторонних производителей. OPPO отмечает, что в случае Huawei P40 Pro мощность составит 18 Вт, а для Xiaomi Mi 10 Pro — 30 Вт.

Когда появится первый смартфон с поддержкой новых стандартов быстрой зарядки и сами зарядные устройства – неизвестно.