OPPO показала в действии 125-ваттную зарядку Super Flash Charge

Компания OPPO сегодня представила новую технологию быстрой зарядки мощностью 125 Вт. Производителем было заявлено, что зарядка способна зарядить смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мА·ч от 0 до 41% всего за 5 минут, а полная зарядка занимает 20 минут.

В сети появился ролик, наглядно демонстрирующий возможности проводных блоков питания на базе Super Flash Charge. Съемка велась с применением тепловизора, показывающего процесс нагрева устройства.

Here’s a first look at 125W Flash Charge technology in action. It can fully charge a 4,000mAh battery in 20 minutes. 🤯 #FlashForward pic.twitter.com/EWtfGcsL4m

— OPPO (@oppo) July 15, 2020