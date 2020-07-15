15.07.2020

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OPPO показала в действии 125-ваттную зарядку Super Flash Charge

OPPO

Компания OPPO сегодня представила новую технологию быстрой зарядки мощностью 125 Вт. Производителем было заявлено, что зарядка способна зарядить смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мА·ч от 0 до 41% всего за 5 минут, а полная зарядка занимает 20 минут.

В сети появился ролик, наглядно демонстрирующий возможности проводных блоков питания на базе Super Flash Charge. Съемка велась с применением тепловизора, показывающего процесс нагрева устройства.

С помощью 125-ваттного аксессуара полная зарядка устройства заняла 20 минут, при этом за первую минуту АКБ набрала около 10% емкости, через 10 минут счетчик показал 61%, а после 17 минут — 88,62%.

Максимальная температура корпуса устройства составила 38,2 °С в районе гнезда зарядки, в верхней части гаджет оставался более холодным в течение всей демонстрации.

Пока что не было представлено ни одного смартфона с поддержкой технологии Super Flash Charge мощностью 125 Вт.

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