OPPO A12s: Helio P35, экран HD+ и доступная цена

Компания OPPO представила бюджетный смартфон A12s. Аппарат оснащен 6,22-дюймовым дисплеем Waterdrop Notch с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Панель соответствует формату HD+.

Смартфон работает на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio P35 с графическим ускорителем IMG PowerVR GE8320. Объем оперативной памяти составляет 3 Gb, вместимость флеш-накопителя — 32 Gb с возможностью расширения с помощью карты microSD.

Двойная основная камера состоит из датчиков 13 Мп (f/2,2) и 2 Мп (f/2,4). В небольшом вырезе в верхней части экрана располагается фронтальная камера разрешением 5 Мп.

Применена операционная система ColorOS 6.1 на основе Android 9.0. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4230 мА·ч. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, приемник GPS/ГЛОНАСС, FM-тюнер, 3,5-мм гнездо для наушников и порт Micro-USB. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Габариты составляют 155,9 × 75,5 × 8,3 мм, вес — 165 гр.

Смартфон OPPO A12s поступит в продажу в синем и сером вариантах цветового исполнения корпуса по ориентировочной цене 130 долларов.