28.07.2020

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ООО «Азтелеком» установило новые электронные АТС в ряде регионов

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и в период пандемии коронавирусной инфекции осуществляет большую работу в целях удовлетворения спроса населения на телекоммуникационные услуги. Как очередной шаг в этом направлении ООО «Азтелеком» установило новые электронные АТС и увеличило номерную емкость в ряде регионов.

В частности, сданы в эксплуатацию новые электронные АТС в селах Кулуллу (Исмаиллинский район), Гарадаглы (Гедабекский), Абдаллы (Габалинский), Бадиргала (Гусарский), Самедабад (Билясуварский), Тезекенд (Агдамский), Поладлы (Гобустанский), Наваи (Гаджигабульский) и на проспекте Узеира Гаджибекова Агджебединского района. Кроме того, увеличена номерная емкость действующих ЭАТС в селах Тезекенд (Агдам), Мамедагали (Габала), Гезбарах, Даначы, Лахыдж (Загатала), Поладлы (Гобустан), Наваи (Гаджигабул).

Работа по обеспечению большего количества граждан доступом к телекоммуникационным услугам будет продолжена, отмечают в ООО «Азтелеком».

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